День московского такси и День булочек с корицей: какие праздники отмечают в России и мире 4 октября

4 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День московского такси, День булочек с корицей и Всемирный день животных.
День московского такси.
4 октября 1907 года по улицам Москвы проехал первый легальный «моторный извозчик». В честь этого события отмечается День московского такси. В этот праздник поздравляют столичных водителей, диспетчеров, работников таксопарков и всех тех, кто причастен к сфере такси в Москве.
День булочек с корицей.
День булочек с корицей отмечается в Швеции, так как в этой стране это очень популярный вид выпечки. Праздник был учрежден в 1999 году шведской Ассоциацией домашней выпечки с целью подчеркнуть важность национальных кулинарных традиций. 4 октября в стране проводятся конкурсы на лучший рецепт булочек с корицей, а рестораны и кафе делают большие скидки на это лакомство.
Всемирный день животных.
Всемирный день животных был впервые отмечен в 1925 году по инициативе немецкого писателя и кинолога Генриха Циммермана, а в 1931 году этот праздник официально утвердили на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. Цель этого торжества — привлечь внимание людей к сохранению фауны нашей планеты. В России этот праздник отмечается с 2000 года. 4 октября во многих странах проводятся просветительские и благотворительные мероприятия, связанные с животными.