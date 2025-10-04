День московского такси и День булочек с корицей: какие праздники отмечают в России и мире 4 октября

Всемирный день животных был впервые отмечен в 1925 году по инициативе немецкого писателя и кинолога Генриха Циммермана, а в 1931 году этот праздник официально утвердили на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. Цель этого торжества — привлечь внимание людей к сохранению фауны нашей планеты. В России этот праздник отмечается с 2000 года. 4 октября во многих странах проводятся просветительские и благотворительные мероприятия, связанные с животными.