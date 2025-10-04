Народный календарь. Почему нужно жениться на Феклу Запрядальницу, 7 октября

На Руси в эту дату было принято прясть — считалось, что сшитое на Феклу уже не развязать. Отсюда и народное название для этого дня — Фекла Запрядальница. По этой же причине 7 октября считается хорошей датой для завязывания отношений и свадьбы. Согласно поверью, союз, заключенный в этот день, никто не сможет разрушить.