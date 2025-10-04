Народный календарь. Почему нужно жениться на Феклу Запрядальницу, 7 октября

7 октября православные чтут память святой Феклы Иконийской, которая отказалась от брака с видным юношей ради служения Богу. Девушка подвергалась мукам за то, что тайно навещала апостола Павла в тюрьме: ее пытались сжечь на костре, однако внезапный дождь потушил пламя.
На Руси в эту дату было принято прясть — считалось, что сшитое на Феклу уже не развязать. Отсюда и народное название для этого дня — Фекла Запрядальница. По этой же причине 7 октября считается хорошей датой для завязывания отношений и свадьбы. Согласно поверью, союз, заключенный в этот день, никто не сможет разрушить.
Приметы погоды:
Если много желудей на дубе — зима будет теплой, а лето — плодородным.
Если птицы низко летят — зима будет ранняя и холодная.
Гром на Феклу — к теплой и сухой зиме.
Если белка от хвоста к голове линяет, то зима будет студеная. Наоборот — долгая и слякотная.
Если будет большой урожай рябины, то зимой не миновать холодов.
Именины отмечают: Фекла, Степан, Виталий, Андрей, Василий, Владислав, Давид, Павел, Сергей.