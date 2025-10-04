Умер Ремо Джироне, исполнивший роль Тано в легендарном сериале «Спрут»

Известный итальянский актер Ремо Джироне внезапно скончался в своем доме в Монако на 77-м году жизни. Широкую популярность он обрёл благодаря роли харизматичного мафиози Тано Каридди в культовом телесериале «Спрут».
Сценическую карьеру Джироне начал под руководством режиссёра Луки Ронкони, играя в постановках по произведениям Шекспира, Чехова и других классиков. Первоначально изучавший экономику, он в 1971 году поступил в Национальную академию драматического искусства в Риме, а уже через несколько лет дебютировал в кино. Среди его значимых ролей — Костя Треплев в «Чайке» Марко Беллоккьо, а также участие в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Дядя Ваня» и «Маленькие трагедии» Юрия Любимова.
В 1977 году Джироне снялся в фильме «Корлеоне» Паскуале Скуитиери — это стало его первой работой в жанре криминальной драмы. За свою карьеру он сыграл более чем в 60 картинах.
Ранее сообщалось, что умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев.