Умер Ремо Джироне, исполнивший роль Тано в легендарном сериале «Спрут»

Сценическую карьеру Джироне начал под руководством режиссёра Луки Ронкони, играя в постановках по произведениям Шекспира, Чехова и других классиков. Первоначально изучавший экономику, он в 1971 году поступил в Национальную академию драматического искусства в Риме, а уже через несколько лет дебютировал в кино. Среди его значимых ролей — Костя Треплев в «Чайке» Марко Беллоккьо, а также участие в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Дядя Ваня» и «Маленькие трагедии» Юрия Любимова.