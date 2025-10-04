DW: посол Украины пытается добиться отмены выступления певицы Нетребко в Цюрихе

Посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова предпринимает попытки добиться отмены концертов российской певицы Анны Нетребко в Цюрихском оперном театре. По информации швейцарского журнала Die Weltwoche, часть членов городского совета восприняла эти действия весьма негативно.
Издание сообщает, что после безуспешного письменного обращения к руководству театра и личной встречи с его представителями Венедиктова переключилась на попытки давления на депутатов городского совета Цюриха.
Сами члены совета, с которыми беседовал журнал, назвали инициативу посла «дешёвыми трюками» и «надуманной глупостью».
Ранее сообщалось, что посол Украины в Британии Валерий Залужный посчитал, что разрешение, данное российской оперной певице Анне Нетребко на выступление в Лондоне, якобы считается предательством.