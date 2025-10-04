Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DW: посол Украины пытается добиться отмены выступления певицы Нетребко в Цюрихе

Посол Киева Ирина Венедиктова хочет надавить на власти Цюриха.

Источник: Комсомольская правда

Посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова предпринимает попытки добиться отмены концертов российской певицы Анны Нетребко в Цюрихском оперном театре. По информации швейцарского журнала Die Weltwoche, часть членов городского совета восприняла эти действия весьма негативно.

Издание сообщает, что после безуспешного письменного обращения к руководству театра и личной встречи с его представителями Венедиктова переключилась на попытки давления на депутатов городского совета Цюриха.

Сами члены совета, с которыми беседовал журнал, назвали инициативу посла «дешёвыми трюками» и «надуманной глупостью».

Ранее сообщалось, что посол Украины в Британии Валерий Залужный посчитал, что разрешение, данное российской оперной певице Анне Нетребко на выступление в Лондоне, якобы считается предательством.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше