Рэпера P. Diddy приговорили к более чем четырем годам тюрьмы

В июле текущего года присяжные признали 55-летнего продюсера виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией. Однако по более серьезным обвинениям, таким как вымогательство и торговля людьми, которые могли повлечь пожизненное заключение, он был оправдан. Федеральные прокуроры настаивали на более длительном сроке заключения — более 11 лет, в то время как защита просила о 14 месяцах. Суд счел 50 месяцев заключения целесообразным, передает CNN.