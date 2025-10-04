Рэпера P. Diddy приговорили к более чем четырем годам тюрьмы

Суд в Нью-Йорке вынес приговор американскому рэперу и продюсеру Шону Комбсу, известному как P. Diddy, назначив ему более четырех лет лишения свободы.
Он был признан виновным в транспортировке людей с целью занятия проституцией. Помимо тюремного срока, музыкант также обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов.
В сентябре 2024 года P. Diddy был арестован после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. Начиная с 2023 года, он неоднократно становился фигурантом исков, связанных с насилием и шантажом. Особый резонанс вызвало дело, инициированное его бывшей девушкой, певицей Кассандрой Вентурой.
В июле текущего года присяжные признали 55-летнего продюсера виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией. Однако по более серьезным обвинениям, таким как вымогательство и торговля людьми, которые могли повлечь пожизненное заключение, он был оправдан. Федеральные прокуроры настаивали на более длительном сроке заключения — более 11 лет, в то время как защита просила о 14 месяцах. Суд счел 50 месяцев заключения целесообразным, передает CNN.
В июле прошло судебное заседание по делу американского рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P.Diddy. Суд признал его виновным по двум из пяти пунктов обвинения, но так и не вынес окончательного приговора. Что известно о разбирательстве — в материале «Вечерней Москвы».