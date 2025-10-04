Reuters: аэропорт Мюнхена вновь приостановил работу из-за появления БПЛА

Воздушная гавань Мюнхена снова приостановила работу из-за беспилотных летательных аппаратов, информирует Reuters.
Агентство ссылается на сообщение службу безопасности немецкого аэропорта. В воздушной гавани заявили, что замечено несколько неопознанных беспилотников.
«Обе взлётно-посадочные полосы в аэропорту Мюнхена были закрыты вечером в пятницу во второй раз менее чем за 24 часа… снова были замечены беспилотники», — говорится в публикации.
Напомним, в ночь на пятницу аэропорт заявил о приостановке полётов из-за БПЛА. Утверждалось, что зафиксировано «нескольких случаев обнаружения дронов».
По данным Bild, беспилотники, замеченные над аэропортом в Мюнхене, могли летать и над «инновационным центром» бундесвера на аэродроме в Эрдинге.