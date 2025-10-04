Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: аэропорт Мюнхена вновь приостановил работу из-за появления БПЛА

В воздушной гавани заявили, что замечено несколько неопознанных беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Воздушная гавань Мюнхена снова приостановила работу из-за беспилотных летательных аппаратов, информирует Reuters.

Агентство ссылается на сообщение службу безопасности немецкого аэропорта. В воздушной гавани заявили, что замечено несколько неопознанных беспилотников.

«Обе взлётно-посадочные полосы в аэропорту Мюнхена были закрыты вечером в пятницу во второй раз менее чем за 24 часа… снова были замечены беспилотники», — говорится в публикации.

Напомним, в ночь на пятницу аэропорт заявил о приостановке полётов из-за БПЛА. Утверждалось, что зафиксировано «нескольких случаев обнаружения дронов».

По данным Bild, беспилотники, замеченные над аэропортом в Мюнхене, могли летать и над «инновационным центром» бундесвера на аэродроме в Эрдинге.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше