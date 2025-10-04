Ричмонд
Reuters: аэропорт Мюнхена вновь закрыли из-за появления БПЛА

В аэропорту Мюнхена закрыты обе взлетно-посадочные полосы.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Мюнхена в Германии вновь приостановил работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности аэропорта.

«В аэропорту Мюнхена закрыты обе взлетно-посадочные полосы», — приводит агентство заявление представителя аэропорта.

При этом пока не ясно, связана ли с появлением БПЛА сама остановка работы аэропорта.

Напомним, вечером 2 октября полеты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены именно из-за обнаружения нескольких неопознанных дронов. Известно, что в тот день было отменено 17 рейсов. Воздушная гавань возобновила работу только утром 3 октября. По данным газеты Bild, полиция до сих пор не смогла выяснить, кто запустил беспилотники.

Накануне министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что власти не располагают данными о принадлежности беспилотных аппаратов, замеченных в воздушном пространстве страны.

