Обвиняется в убийстве, а прописан в однушке: Двойная жизнь самого скрытного миллиардера России

Стоит отметить, что у Сулейманова уже есть судимости. По данным Life.ru, в 2007—2008 годах он был осуждён по целому букету статей УК РФ: 159 (мошенничество), 174.1 (легализация денежных средств), 330 (самоуправство с угрозой насилия), 222 (незаконное хранение оружия). В общей сложности его приговорили к 11 годам лишения свободы. Однако преступник вышел на свободу по УДО в 2015 году.