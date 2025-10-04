Россиянам назвали главные риски на дорогах осенью

При наступлении осенней погоды наибольший риск попадания в автомобильную аварию несут резкие маневры, интенсивные торможения, а также попадание в глубокие лужи на высокой скорости. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Ян Хайцеэр.
«Дождливая осенняя погода — сигнал не совершать резких маневров, резких торможений на скользкой поверхности. Еще одна плохая привычка — ездить на всесезонной резине, которая не очень эффективна как зимой, так и летом», — отметил он.
Эксперт напомнил, что проезд глубоких луж на высокой скорости опасен эффектом аквапланирования и потерей устойчивости автомобиля. Кроме того, преждевременный переход осенью на зимние шины усугубляет эту проблему.
Телеканал «Царьград» подчеркнул, что при подготовке к вождению машины в осенний период важно учитывать температурные изменения, риски аквапланирования и уход за стеклами, чтобы обеспечить безопасное вождение в дождливую погоду.