Россиянам назвали главные риски на дорогах осенью

Автоэксперт Хайцеэр: ранний переход на зимнюю резину делает езду рискованной.

Источник: Комсомольская правда

При наступлении осенней погоды наибольший риск попадания в автомобильную аварию несут резкие маневры, интенсивные торможения, а также попадание в глубокие лужи на высокой скорости. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Ян Хайцеэр.

«Дождливая осенняя погода — сигнал не совершать резких маневров, резких торможений на скользкой поверхности. Еще одна плохая привычка — ездить на всесезонной резине, которая не очень эффективна как зимой, так и летом», — отметил он.

Эксперт напомнил, что проезд глубоких луж на высокой скорости опасен эффектом аквапланирования и потерей устойчивости автомобиля. Кроме того, преждевременный переход осенью на зимние шины усугубляет эту проблему.

Телеканал «Царьград» подчеркнул, что при подготовке к вождению машины в осенний период важно учитывать температурные изменения, риски аквапланирования и уход за стеклами, чтобы обеспечить безопасное вождение в дождливую погоду.