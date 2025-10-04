Как действовать родителям при конфликте с педагогом: советы психолога

Взаимодействие со школьным учителем не всегда складывается у ребенка легко. Иногда могут возникнуть конфликты, в которые вынуждены вовлекаться родители. Как действовать в таких случаях, рассказала изданию «РИАМО» психолог Екатерина Игонина.
— Встречаясь с педагогом, будьте на стороне ребенка, но не оправдывайте его очевидные промахи. Конструктивный диалог, уточняющие вопросы и спокойный тон — лучший пример для школьника, как можно постоять за себя, сохранив достоинство, — отметила эксперт.
Она подчеркнула, что если в школе назревает конфликт с учителями, то взрослым необходимо как можно быстрее, но тактично его решить. При этом крайне важно помнить, что именно родитель — главный специалист по воспитанию личности ребенка, а учителя — помощники в этом деле.
