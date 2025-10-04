Как действовать родителям при конфликте с педагогом: советы психолога

Она подчеркнула, что если в школе назревает конфликт с учителями, то взрослым необходимо как можно быстрее, но тактично его решить. При этом крайне важно помнить, что именно родитель — главный специалист по воспитанию личности ребенка, а учителя — помощники в этом деле.