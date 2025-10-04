Миллиардер Сулейманов останется в СИЗО как минимум до 2 декабря

По данным РЕН ТВ, показания против Сулейманова мог дать предполагаемый исполнитель преступления — «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев. Его задержали 1 октября в Одинцово, однако по дороге в Москву он скончался. Источники ТАСС и «Коммерсанта» сообщили о сердечном приступе. При этом собеседники «Коммерсанта» отрицают, что Дарбишев успел дать показания против Сулейманова.