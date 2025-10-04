Двойная прибавка и разовые выплаты. Что изменится в начислении пенсий и мерах социальной поддержки

— День пожилого человека отмечается 1 октября. Многим уже перевели разовую выплату к этой дате. Если пенсионер не получил доплату, то стоит уточнить, есть ли такая мера поддержки в вашем регионе. Если да, то нужно уточнить, подходите ли вы под категорию получателей выплаты. Например, пенсионеры получают доплату к празднику каждый год в Челябинской, Рязанской, Ярославской областях, в Ямало-Ненецком АО и во многих других регионах, — рассказала юрист Елена Кузнецова.