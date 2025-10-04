Трамп молча показал текст заявления ХАМАС на план Вашингтона по Газе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп разместил в соцети Truth Social текст заявления движения ХАМАС на американский план по урегулированию в секторе Газа.
Трамп опубликовал текст на английском языке, не сопроводив никакими комментариями.
Напомним, в ХАМАС заявили, что движение подтверждает своё согласие передать управление Газой палестинскому комитету, это будет сделано на основании общенационального консенсуса.
Кроме того, представители движения рассказали, что оно намерено участвовать в обсуждении будущего сектора Газа, а также «прав палестинцев в рамках палестинской общенациональной платформы».
