Экс-министр спорта РФ отреагировал на слова главы ФИФА по ситуации с Израилем

Главе ФИФА Джанни Инфантино следовало бы проявить не только красноречие, но и последовательность в вопросах отстранения сборных команд. Об этом заявил экс-министр спорта России Павел Колобков, прокомментировав ситуацию вокруг участия израильских футбольных команд в международных турнирах. Соответствующее заявление он сделал в своем telegram-канале.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПредставлен список европейских стран, которые жестко выступили против возвращения сборной РФ.

«Было бы здорово услышать эти слова в 2022 году — про сборную России, про РФС. Честно говоря, да и сейчас можно было бы так сказать. Так что пожелаю господину Инфантино не только красноречия, но и последовательности. И смелости», — написал Колобков в своем telegram-канале.

Так Колобков отреагировал на слова главы ФИФА о том, что силу футбола нужно стараться использовать для объединения людей, участвующих в конфликтах. В нынешнее время важны мир и единство, заявил Инфантино.

Ранее стало известно, что 48 профессиональных спортсменов подписали петицию с требованием отстранить израильские футбольные клубы и национальные сборные от участия в международных соревнованиях. Авторы документа подчеркнули, что аналогичные санкции ранее применялись в отношении других государств.

В феврале 2024 года футбольные федерации Ближнего Востока направили коллективное письмо в ФИФА с просьбой исключить израильскую сборную из международных турниров. Призыв поддержали федерации ряда арабских стран, включая Палестину, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

