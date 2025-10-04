Больше миллиона американских военных остались без денег: их семьи обратились за продовольственной помощью

В США более миллиона человек остались без заработной платы из-за шатдауна правительства, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передаёт РИА Новости.
По её словам, зарплату не получают 1,3 миллиона военнослужащих американской армии. Она отметила, что в сложившейся финансовой нестабильности семьи этих солдат вынуждены обращаться за продовольственной помощью.
Ливитт также подчеркнула, что, несмотря на шатдаун, президент Дональд Трамп продолжает «предпринимать усилия для восстановления безопасности в стране».
Телеканал CNN ранее предупредил, что из-за шатдауна США сталкиваются с серьезной угрозой для национальной безопасности. Работа ФБР может пострадать. В этих условиях, как указано в документе, агентство не сможет эффективно выполнять свои обязанности, что особенно тревожно, учитывая широкий спектр угроз, с которыми сталкивается страна: от терроризма до преступлений против детей и кибератак.