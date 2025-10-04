Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше миллиона американских военных остались без денег: их семьи обратились за продовольственной помощью

Белый дом: Из-за шатдауна 1,3 млн американских военных остались без зарплат.

Источник: Комсомольская правда

В США более миллиона человек остались без заработной платы из-за шатдауна правительства, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передаёт РИА Новости.

По её словам, зарплату не получают 1,3 миллиона военнослужащих американской армии. Она отметила, что в сложившейся финансовой нестабильности семьи этих солдат вынуждены обращаться за продовольственной помощью.

Ливитт также подчеркнула, что, несмотря на шатдаун, президент Дональд Трамп продолжает «предпринимать усилия для восстановления безопасности в стране».

Телеканал CNN ранее предупредил, что из-за шатдауна США сталкиваются с серьезной угрозой для национальной безопасности. Работа ФБР может пострадать. В этих условиях, как указано в документе, агентство не сможет эффективно выполнять свои обязанности, что особенно тревожно, учитывая широкий спектр угроз, с которыми сталкивается страна: от терроризма до преступлений против детей и кибератак.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше