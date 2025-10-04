Басманный суд Москвы арестовал фигуранта по делу миллиардера Сулейманова

В Москве арестован Муххамед Дарбишев, являющийся фигурантом дела, возбужденного в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова. Такое решение принял Басманный суд российской столицы. Об этом информирует пресс-служба суда.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дарбишева Муххамеда Гаджимуратовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом “ж” части 2 статьи 105 УК РФ, на срок два месяца 00 суток», — сказано в релизе.
Накануне в Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве, при этом речь идёт о деле прошлых лет.
Также сообщалось о смерти одно из фигурантов по делу Сулейманова, Абакара Дарбишева. Мужчина умер из-за сердечного приступа после задержания правоохранительными органами.
Позже появилась информация, что суд арестовал на два месяца Сулейманова по делу об убийстве, при этом миллиардер не признал вину.