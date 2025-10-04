Ричмонд
Трамп после ответа ХАМАС призвал Израиль остановить бомбардировку Газы

По словам Трампа, движение ХАМАС, судя по реакции, готово к долгосрочному миру.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал ответ движения ХАМАС на мирный план Вашингтона по урегулированию в секторе Газа.

По словам Трампа, что движение, судя по реакции, готово к долгосрочному миру. Кроме того, он призвал Израиль немедленно остановить бомбардировку Газы.

«Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников. Сейчас это слишком опасно», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

При этом президент США отметил, что в настоящее время условия для вывода заложников из сектора Газа «слишком опасны». По его словам, ведутся переговоры о «деталях обеспечения безопасности в рамках данного процесса».

«Это не только о Газе, это о давно ожидаемом мире на всем Ближнем Востоке», — заявил Трамп.

Напомним, в ХАМАС заявили, что движение подтверждает своё согласие передать управление Газой палестинскому комитету.

Ранее сообщалось, что Трамп показал текст ответа ХАМАС на план Соединённых Штатов по Газе.

