Осенняя тревога и бессонница: Врач рассказала, когда проблемы со сном говорят о серьёзных нарушениях

Специалист объяснила, что уменьшение количества света закономерно снижает выработку мелатонина — «гормона сна», из-за чего возникают сложности с засыпанием и ухудшается качество ночного отдыха. При этом дисфункция щитовидной железы или надпочечников способна усугубить проблему.
«Дисбаланс гормонов кортизола и адреналина вызывает ночное пробуждение, тревожность, чувство напряжения и усталость. Длительная бессонница негативно влияет на работу иммунной системы, снижает концентрацию и повышает риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний», — подчёркивает эндокринолог.
К ключевым симптомам, указывающим на наличие гормональные нарушений, врач отнесла: хроническую усталость даже после полноценного сна, резкую перемену настроения без очевидной причины, учащённое сердцебиение и повышенную раздражительность, снижение работоспособности и концентрации, проблемы с пищеварением, внезапные изменения веса.
Для нормализации состояния специалист рекомендует практиковать утреннюю светотерапию или использовать яркое освещение дома, соблюдать режим сна и регулярно бывать на свежем воздухе. Важны физическая активность, рацион с достаточным содержанием магния, витаминов группы B и белков, а также дыхательные практики, медитация и расслабляющие ритуалы перед сном. При длительной бессоннице необходимы консультация эндокринолога и проверка гормонального фона.
«Своевременная коррекция сна, светового режима и гормонального баланса помогает восстановить цикл сна и бодрствования, снизить тревожность и поддержать иммунитет. Осенняя бессонница — это не просто сезонное явление, а сигнал организма о необходимости комплексного подхода к здоровью», — заключила собеседница Life.ru.
