Осенняя тревога и бессонница: Врач рассказала, когда проблемы со сном говорят о серьёзных нарушениях

С приходом осени и сокращением светового дня многие сталкиваются с бессонницей, тревогой и раздражительностью. Однако, как пояснила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина, эти состояния не всегда стоит списывать на сезонную хандру — они могут указывать на нарушения в работе эндокринной системы. Во время общения с Life.ru эксперт перечислила основные признаки, которые помогут отличить гормональные нарушения от обычной сезонной апатии.