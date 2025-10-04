Добро пожаловать в клуб бедных: Почему Лоза, Лолита и Успенская в шоке от своих пенсий

Пенсионеркой Алла Пугачёва стала в 2004 году. Тогда ПФР рассчитал ей пенсию в две тысячи рублей. Получив эту сумму, Примадонна была шокирована. Теперь пенсия 76-летней Аллы Пугачёвой оценивается примерно в 60 тысяч рублей. Эта сумма формируется за счёт базовой пенсии и специальных доплат — за титул народной артистки и за её выступление в Чернобыле перед ликвидаторами сразу после аварии. Считается, что Пугачёва успела получить свою дозу облучения. Выплаты для неё сохраняются несмотря на то, что Примадонна в 2022 году покинула Россию и перебралась в Израиль. На новой родине Пугачёва не может претендовать на местную пенсию потому, что её платят лишь тем гражданам, которые не меньше десяти лет трудились на благо Израиля.