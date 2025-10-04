Al Jazeera: ХАМАС не может передать заложников в назначенный Трампом срок

Освобождение израильских заложников в течение 72 часов «нереально в нынешних условиях» в секторе Газа, информирует Al Jazeera.
Об этом изданию рассказал замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
Он утверждает, что передача заложников в течение этого времени является «лишь предложением, которое нереалистично в нынешних обстоятельствах».
Кроме того, представитель ХАМАС заявил, что реализация пунктов плана Трампа «требует детализации и разъяснений».
Напомним, ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израилю на фоне согласия ХАМАС следует прекратить бомбардировки. По его словам, что движение, судя по реакции, готово к долгосрочному миру.