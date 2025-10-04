Ричмонд
В Минобороны рассказали о наблюдениях за иностранными спутниками

Работу выполняют специалисты Главного центра разведки космической обстановки.

Источник: Аргументы и факты

В Министерстве обороны России сообщили, что в 2025 году отечественные специалисты продолжают вести наблюдение за деятельностью иностранных спутников и их орбитальных группировок. Особое внимание уделяется также экспериментам, которые проводятся с участием зарубежных космических аппаратов.

Как уточнили в ведомстве, работу выполняют специалисты Главного центра разведки космической обстановки, отвечающие за контроль состава, состояния и функционирования иностранных систем на орбитах Земли.

Сообщение было опубликовано в преддверии Дня Космических войск, который ежегодно отмечается в России 4 октября и посвящён вкладу военных специалистов в развитие и защиту национальных интересов в космосе.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что нужно сделать все необходимое, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в сфере развития космоса.