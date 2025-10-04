В Минобороны рассказали о наблюдениях за иностранными спутниками

В Министерстве обороны России сообщили, что в 2025 году отечественные специалисты продолжают вести наблюдение за деятельностью иностранных спутников и их орбитальных группировок. Особое внимание уделяется также экспериментам, которые проводятся с участием зарубежных космических аппаратов.