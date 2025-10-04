В Госдуме предложили ввести единую надбавку за классное руководство

«Следует ввести единую федеральную надбавку за классное руководство, которая не зависела бы от регионального бюджета. Сейчас эта надбавка состоит из двух частей: одна — федеральная, ее платит государство, другая — региональная, ее добавляет бюджет региона. И вот здесь начинается несправедливость. Все регионы разные: в одном регионе бюджет позволяет добавить много, а в другом — очень мало. Получается разрыв. Учителя, которые выполняют абсолютно одинаково сложную работу, в разных концах страны получают за это разные деньги. Это неправильно. Предлагаю сделать одну, единую федеральную надбавку для всех классных руководителей России. И рассчитать ее по самому высокому, “столичному” уровню», — сказал Кошелев.