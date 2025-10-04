Приставы начали арестовывать активы бывшего судьи Момотова и его компаньонов

Тем временем, Басманный суд Москвы заключил под стражу миллиардера Ибрагима Сулейманова по уголовному делу о заказных убийствах. Мера пресечения в виде ареста будет действовать до 2 декабря. Судебное заседание проводилось в закрытом режиме по ходатайству следствия. Объяснялось это тем, что в материалах дела содержатся охраняемые законом сведения и данные о здоровье, а также продолжается активный сбор доказательств и установление личности других участников. Пресса была допущена в зал суда только для оглашения окончательного решения по мере пресечения. Напомним, что предпринимателя подозревают в организации двух заказных убийств.