American Conservative: Украина вряд ли получит от Вашингтона ракеты Tomahawk

Киев, вероятно, не получит от США крылатые ракеты Tomahawk. Это связано с тем, что такой шаг может вызвать резкую реакцию России, которую президент Дональд Трамп не хочет провоцировать, отмечает журнал American Conservative.
Издание подчеркивает, что в распоряжении США относительно небольшой запас этих ракет — производство составляет менее 200 штук в год. В связи с этим Украина, скорее всего, вообще не получит Tomahawk, а если и получит, то не в больших количествах. К тому же у Украины отсутствуют платформы для их запуска.
«Россия понимает, что Украина не сможет использовать крылатые ракеты без американской разведки, которая должна определить цели и навести ракеты. Это — потенциально критическая линия, пересечение которой может втянуть США в прямой конфликт с Россией, чего Трамп желает избежать», — отмечается в материале.
American Conservative также напоминает, что именно из-за этих опасений Трамп отказался поставлять Tomahawk странам НАТО для дальнейшей передачи Украине.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что возможная отправка американских крылатых ракет Tomahawk киевскому режиму приведет к серьезным последствиям для отношений России и США.