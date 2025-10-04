American Conservative: Украина вряд ли получит от Вашингтона ракеты Tomahawk

Издание подчеркивает, что в распоряжении США относительно небольшой запас этих ракет — производство составляет менее 200 штук в год. В связи с этим Украина, скорее всего, вообще не получит Tomahawk, а если и получит, то не в больших количествах. К тому же у Украины отсутствуют платформы для их запуска.