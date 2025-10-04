Решение Зеленского, касающееся «неконтролируемого ввоза мигрантов» на Украину станет разрушительным, заявил Артём Дмитрук.
По его словам, речь идёт о преступлении против украинцев.
«Зеленский совершает преступление против народа. Он убивает украинцев и одновременно открывает двери для чужаков. Это двойной удар — геноцид и замещение», — написал он в Telegram.
Украинский парламентарий отметил, что Украина теряет мужчин «целыми поколениями», это является «демографической трагедией». Дмитрук заявил, что «украинские солдаты гибнут за то, чтобы в их дома въезжали мигранты».
Ранее Дмитрук заявил, что на него было совершено три покушения по распоряжению Зеленского.