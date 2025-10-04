Минобороны: Космические войска РФ за год обнаружили более 1300 пусков ракет

Российские Космические войска с начала 2025 года обнаружили более 1,3 тысячи пусков ракет. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ. Ведомство опубликовало данные о работе Космических войск в преддверии профессионального праздника, который в России отмечается 4 октября.
«В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами системы контроля космического пространства было обнаружено более 1300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, ракет космического назначения», — сказано в релизе.
Также сообщается, что с космодромов Восточный, Плесецк и Байконур произведено 15 запусков, в ходе которых на орбиту выведено более 40 космических аппаратов. Также сообщается, что дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 370 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
Тем временем Космические войска России усилили систему раннего обнаружения ракет. Речь идёт о радиолокационных станциях нового поколения «Воронеж», которые заступили на боевое дежурство.