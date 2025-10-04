Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и в четвёртый раз защитил титул PFL

Ранее ирландский боец MMA Конор Макгрегор анонсировал свой возвращение в октагон на территории Белого дома. Турнир запланирован на 2026 год и приурочен к 250-летию подписания Декларации о независимости США. Президент Дональд Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию для проведения поединка между Макгрегором и американским бойцом Майклом Чендлером.