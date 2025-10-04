Ричмонд
Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и в четвёртый раз защитил титул PFL

В Дубае состоялся бой в лёгком весе, в котором российский боец ММА Усман Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.

Источник: Life.ru

Матч между Хьюзом и Нурмагомедовым. Видео © X / PFL.

27-летний Нурмагомедов довёл свой рекорд до 20 побед, один поединок остался несостоявшимся. Двоюродный брат члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова в четвёртый раз подряд успешно защитил титул PFL. 28-летний Хьюз в карьере имеет 14 побед и три поражения.

Ранее ирландский боец MMA Конор Макгрегор анонсировал свой возвращение в октагон на территории Белого дома. Турнир запланирован на 2026 год и приурочен к 250-летию подписания Декларации о независимости США. Президент Дональд Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию для проведения поединка между Макгрегором и американским бойцом Майклом Чендлером.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

