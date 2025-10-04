Депутат предложил ввести единую надбавку для учителей

«Следует ввести единую федеральную надбавку за классное руководство, которая не зависела бы от регионального бюджета. Сейчас эта надбавка состоит из двух частей: одна — федеральная, ее платит государство, другая — региональная, ее добавляет бюджет региона. Учителя, которые выполняют абсолютно одинаково сложную работу, в разных концах страны получают за это разные деньги. Это неправильно. Предлагаю сделать одну, единую федеральную надбавку для всех классных руководителей России», — заявил депутат РИА Новости. Он добавил, что нужно рассчитывать ее по столичному уровню.