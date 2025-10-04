Индийский врач отравился, пытаясь доказать безопасность сиропа, убившего детей

В индийском штате Раджастхан непатентованный сироп от кашля производства компании Kayson Pharma привел к гибели двух детей, а также отравил еще восемь юных пациентов и двух медицинских работников. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Первой жертвой стал двухлетний Самрат, скончавшийся после приема сиропа, выписанного врачом Тарачанд Йоги. Вскоре после этого от того же препарата погиб пятилетний Нитиш. Узнав о трагедиях, доктор Йоги и водитель скорой помощи решили проверить безопасность лекарства, приняв его. Им удалось выжить после оказания медицинской помощи, хотя водитель скорой также испытал сильные симптомы отравления.
Власти Раджастхана оперативно запретили использование и распространение сиропа Kayson Pharma. Пока не установлено, чем вызваны трагические исходы: токсичностью препарата или его передозировкой, говорится в сообщении.
