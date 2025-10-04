Индийский врач отравился, пытаясь доказать безопасность сиропа, убившего детей

Первой жертвой стал двухлетний Самрат, скончавшийся после приема сиропа, выписанного врачом Тарачанд Йоги. Вскоре после этого от того же препарата погиб пятилетний Нитиш. Узнав о трагедиях, доктор Йоги и водитель скорой помощи решили проверить безопасность лекарства, приняв его. Им удалось выжить после оказания медицинской помощи, хотя водитель скорой также испытал сильные симптомы отравления.