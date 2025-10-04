Три человека погибли в автоаварии в Москве, столкнулись грузовик и легковое авто

Трое погибли в автомобильной аварии, которая произошла на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом информирует РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что столкнулись грузовик и легковой автомобиль Kia. В легковушке было четыре человека. Трое из них погибли, выжил только один из находившихся на заднем сиденье пассажиров. Он госпитализирован.
Водитель грузовика также получил травмы, сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ДТП в Гусь-Хрустальном Владимирской области при столкновении легкового авто и грузопассажирского автомобиля. При столкновении одна из машин загорелась.
Тем временем МВД Белоруссии рассказало о жутком ДТП с четырьмя погибшими, среди которых ребенок, под Слуцком. Трагедия произошла около 21.00 на 94 километре дороги Р-23 «Минск-Микашевичи». Легковая Audi с 43-летней женщиной за рулем не уступила дорогу и столкнулась с Geely.