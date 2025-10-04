American Conservative: Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk

Украинская сторона вряд ли получит от Соединённых Штатов ракеты Tomahawk, пишет American Conservative.
В частности, это связано с тем, что этот шаг является «красной линией» для Российской Федерации, которую президент США Дональд Трамп не хочет переступать.
«РФ знает, что Украина не сможет использовать крылатые ракеты без американской разведки, которая определит цели и наведёт ракеты, а это потенциальная красная линия, которая может втянуть США в прямой конфликт с Россией, чего Трамп не желает делать», — говорится в публикации.
Кроме того, в материале сказано, что у американской стороне есть лишь небольшой запас ракет Tomahawk. По данным издания, США производят до 200 единиц ракет в год. Помимо этого, у Киева нет платформ, подходящих для пуска ракет Tomahawk.
Напомним, по данным Reuters, Вашингтон вряд ли направит Украине ракеты Tomahawk, это связано с тем, что запасы предназначены для американских военных.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что передача украинской стороне ракет Tomahawk нанесёт ущерб отношениям с Соединёнными Штатами.