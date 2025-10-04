Автомобиль по карману: Life.ru выяснил, как накопить на покупку собственной машины

Важно понимать, что затраты на автомобиль — это целый комплекс расходов. По словам собеседницы Life.ru, необходимо учитывать не только стоимость автомобиля, но и расходы на его ввод в эксплуатацию, такие как таможенные пошлины (если машина из-за границы), первоначальный взнос по кредиту, ОСАГО, КАСКО, регистрация в ГИБДД и прочее. Не менее важна и вторая часть бюджета, включающая расходы на плановое обслуживание: бензин, ТО, шиномонтаж.