Лидер группы «Ногу свело!» Покровский* не смог оспорить иноагентский штраф

Мосгорсуд оставил в силе штраф в 45 тысяч рублей, наложенный на лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского* за отсутствие в его интернет-публикациях маркировки «иностранный агент». Об этом стало известно из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.