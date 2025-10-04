Лидер группы «Ногу свело!» Покровский* не смог оспорить иноагентский штраф

Мосгорсуд оставил в силе штраф в 45 тысяч рублей, наложенный на лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского* за отсутствие в его интернет-публикациях маркировки «иностранный агент». Об этом стало известно из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Уточняется, что штраф был назначен за публикации в Telegram без соответствующей отметки. Музыкант попытался обжаловать наказание, адвокат в жалобе попытался апеллировать к «отсутствию состава административного правонарушения», «нарушению прав доверителя» и «противоречию применяемого законодательства принципу свободы слова». Однако суд отклонил жалобу.
В документе отмечается, что у Покровского* была возможность соблюдать требования закона, но доказательств того, что он предпринял все необходимые меры, не представлено.
Ранее сообщалось, что солист группы «Ногу свело» Максим Покровский* обратился в Верховный суд, чтобы обжаловать отказ нижестоящей судебной инстанции об исключении его из реестра иноагентов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.