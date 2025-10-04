Суд в Москве заочно рассмотрит дело ЛГБТ*-активистки Александры Казанцевой**

Ранее суд в Нью-Йорке определил меру наказания для рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, приговорив его к 50 месяцам лишения свободы. Такое решение было принято в связи с обвинениями в транспортировке женщин для занятия проституцией. Государственные обвинители настаивали на более суровом наказании, требуя для Комбса более 11 лет тюремного заключения, в то время как защита просила ограничиться 14 месяцами. Коллегия присяжных в Нью-Йорке признала Комбса виновным по двум пунктам обвинения, касающимся перевозки женщин с целью занятия проституцией.