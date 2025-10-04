Из-за шатдауна у США заканчиваются деньги на контроль ядерного арсенала

Глава минэнерго США Крис Райт предупредил, что из-за продолжающегося шатдауна у страны заканчиваются средства, выделенные на обеспечение безопасности ядерных запасов, что серьёзно угрожает национальной безопасности. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.
«У Национального управления по ядерной безопасности, которое отвечает за контроль наших ядерных арсеналов и двигателей подлодок и авианосцев, осталось финансирование примерно на восемь дней. После этого нам придётся переходить на чрезвычайные меры приостановки работы, что поставит под угрозу всю страну», — подчеркнул Райт.
Он также отметил, что текущая ситуация является крайне неэффективной и абсурдной.
Напомним, с 1 октября 2025 года федеральное правительство США официально прекратило работу. Конгресс не смог согласовать бюджет на следующий финансовый год, что привело к неизбежному закрытию госучреждений.
Ранее стало известно, что в США более миллиона человек остались без заработной платы из-за шатдауна правительства.