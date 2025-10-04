Вооруженное ограбление закончилось смертью телеведущей в Нигерии

В Нигерии 29-летняя телеведущая Сомточукву (Сомми) Мадуагву погибла, пытаясь спастись от вооруженных грабителей, проникших в ее квартиру.
Обнаружив воров, обыскивающих ее жилище, Сомми вызвала полицию и попыталась выбраться из квартиры через окно. Она была найдена полицейскими без сознания и, несмотря на экстренную госпитализацию, скончалась.
Руководство новостного канала ARISE News, где работала Мадуагву, выразило глубочайшие соболезнования, назвав ее «уважаемым членом новостной семьи» и «ярким голосом».
Известно, что во время ограбления у дома находились охранники. Один из них получил огнестрельное ранение, пытаясь противостоять нападавшим. Сомми Мадуагву, получившая юридическое образование в Великобритании, ранее служила в армии, работала юристом, а затем стала ведущей, освещая юридические вопросы на канале Arise News, передает издание The Sun.
