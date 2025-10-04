Вооруженное ограбление закончилось смертью телеведущей в Нигерии

Известно, что во время ограбления у дома находились охранники. Один из них получил огнестрельное ранение, пытаясь противостоять нападавшим. Сомми Мадуагву, получившая юридическое образование в Великобритании, ранее служила в армии, работала юристом, а затем стала ведущей, освещая юридические вопросы на канале Arise News, передает издание The Sun.