Юрист рассказала россиянам о рисках рынка криптовалют

Отсутствие единой правовой базы и волатильность делают рынок криптовалют рискованным. Такое мнение высказала директор юридического департамента PLAN B Ольга Захарова, добавив, что эта ситуация создаёт серьёзные угрозы для банковской системы.

Источник: Life.ru

«Регулятор уже разработал концепцию надзорного стресс-тестирования финансовых организаций, которое с 2028 года станет обязательным для всех системно значимых банков. Результаты тестов помогут выявлять уязвимости и стимулировать накопление достаточных резервов», — приводит слова эксперта газета «Известия».

По словам Захаровой, Банк России анализирует объёмы вложений населения в цифровые финансовые активы для формирования денежно-кредитной политики и управления рисками, при этом речь не идёт о проверке вложений напрямую в криптовалюты.

Ранее Павел Дуров заговорил о будущем биткойна и сделал громкий прогноз. По словам основателя Telegram, стоимость первой криптовалюты может достичь миллиона долларов, и именно она позволила ему сохранить независимость и финансировать свой образ жизни. Дуров добавил, что биткойн помог ему удержаться на плаву, пока Telegram оставался убыточным проектом.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

