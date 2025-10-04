Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело женщины африканской внешности было найдено на границе Белоруссии с Польшей

На белорусско-польской границе, в Каменецком районе, обнаружено тело мертвой женщины африканской внешности. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

На белорусско-польской границе, в Каменецком районе, обнаружено тело мертвой женщины африканской внешности. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Труп находился в непосредственной близости от польского заграждения. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.

— С начала года европейская миграционная политика стала причиной гибели 15 человек. Всего с 2021 года на границе с Евросоюзом обнаружено 76 трупов беженцев, — говорится в сообщении.

19 сентября стало известно, что мигранты пытались попасть в Польшу через туннель со стороны Белоруссии. Вход в туннель находился в районе реки Наревки, где пограничники круглосуточно патрулируют электронный барьер. Четверых иностранных граждан задержали утром 19 сентября. В итоге нарушители границы вернулись в Белоруссию.

Ранее стало известно, что Польша откроет границу с Белоруссией в полночь с 24 на 25 сентября.

12 сентября глава МВД Польши Марчин Кервинский сообщил, что власти страны перекрыли границу с Белоруссией из-за начала российско-белорусских учений «Запад-2025».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше