Тело женщины африканской внешности было найдено на границе Белоруссии с Польшей

На белорусско-польской границе, в Каменецком районе, обнаружено тело мертвой женщины африканской внешности. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Труп находился в непосредственной близости от польского заграждения. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.
— С начала года европейская миграционная политика стала причиной гибели 15 человек. Всего с 2021 года на границе с Евросоюзом обнаружено 76 трупов беженцев, — говорится в сообщении.
19 сентября стало известно, что мигранты пытались попасть в Польшу через туннель со стороны Белоруссии. Вход в туннель находился в районе реки Наревки, где пограничники круглосуточно патрулируют электронный барьер. Четверых иностранных граждан задержали утром 19 сентября. В итоге нарушители границы вернулись в Белоруссию.
Ранее стало известно, что Польша откроет границу с Белоруссией в полночь с 24 на 25 сентября.
12 сентября глава МВД Польши Марчин Кервинский сообщил, что власти страны перекрыли границу с Белоруссией из-за начала российско-белорусских учений «Запад-2025».