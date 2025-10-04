Пенсия за январь будет проиндексирована на 7,6 процента: вот кто получит её досрочно

Выплата проиндексированной пенсии за январь 2026 года будет произведена некоторым российским пенсионерам уже в декабре 2025 года. Речь идёт о тех, кто получает пенсию в начале месяца. Перенос выплаты связан с продолжительными новогодними праздниками, которые продлятся до 11 января.
«Пенсионеры, которые получают пенсию в начале месяца, из-за продолжительных новогодних праздников вместо начала января получат пенсии в проиндексированном виде уже в конце декабря. В том числе и работающие пенсионеры, которые с этого года получают проиндексированную пенсию», — сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, напомнив, что индексация составит 7,6%.
Ранее научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович объяснил, что основным критерием индексации социальных показателей является инфляция.