Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсия за январь будет проиндексирована на 7,6 процента: вот кто получит её досрочно

Нилов: Некоторым россиянам январскую пенсию выплатят в декабре из-за праздников.

Источник: Комсомольская правда

Выплата проиндексированной пенсии за январь 2026 года будет произведена некоторым российским пенсионерам уже в декабре 2025 года. Речь идёт о тех, кто получает пенсию в начале месяца. Перенос выплаты связан с продолжительными новогодними праздниками, которые продлятся до 11 января.

«Пенсионеры, которые получают пенсию в начале месяца, из-за продолжительных новогодних праздников вместо начала января получат пенсии в проиндексированном виде уже в конце декабря. В том числе и работающие пенсионеры, которые с этого года получают проиндексированную пенсию», — сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, напомнив, что индексация составит 7,6%.

Как изменятся правила индексации пенсий в 2026 году, читайте здесь на KP.RU.

Ранее научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович объяснил, что основным критерием индексации социальных показателей является инфляция.