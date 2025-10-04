Пенсия за январь будет проиндексирована на 7,6 процента: вот кто получит её досрочно

«Пенсионеры, которые получают пенсию в начале месяца, из-за продолжительных новогодних праздников вместо начала января получат пенсии в проиндексированном виде уже в конце декабря. В том числе и работающие пенсионеры, которые с этого года получают проиндексированную пенсию», — сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, напомнив, что индексация составит 7,6%.