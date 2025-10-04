Глава Минэнерго Райт: у США заканчиваются деньги на контроль за ЯО

У Соединённых Штатов на фоне продолжающегося шатдауна у Вашингтона заканчиваются деньги, выделенные на «поддержание безопасности ядерных запасов», заявил министр энергетики США Крис Райт.
«У Национального управления по ядерной безопасности, ведомства, которое отвечает за контроль за нашими ядерными запасами, двигателями, которые приводят в действие наши подлодки и авианосцы, осталось финансирования примерно на восемь дней», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Райт отметил, что в связи с этим придётся применить «чрезвычайные меры приостановки работы», что ставит Соединённые Штаты под угрозу.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что из-за продолжающегося шатдауна правительства 1,3 миллиона военнослужащих США не получают зарплату.
Напомним, в Соединённых Штатах приостановлена работа правительства, шатдаун вызван отсутствием согласованного Конгрессом бюджетного финансирования на новый финансовый год.