Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие детского кресла в авто

Штрафы за отсутствие детского кресла в машине могут вырасти до 200 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Штрафы за отсутствие детского кресла в машине могут вырасти в России до 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

«Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований к перевозке детей, изменив административный штраф с трех до пяти тысяч рублей в отношении водителей, с 25 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и со 100 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц», — сказал Федяев.

Он утверждает, что штрафы не поднимали около 10 лет, и они, как многие другие, перестали «работать»: статистика, по его словам, показывает, что количество детей, которые получают травмы в ДТП из-за неправильной перевозки, растет.

Федяев добавил, что с 1 сентября запрещены к использованию лямки и адаптеры, потому что в ПДД появилось четкое определение детских удерживающих устройств.

«Следующий логичный шаг — ужесточение ответственности. И это не штраф ради штрафа, а попытка изменить отношение взрослых, спасти жизнь и здоровье детей. Чтобы цена детского автокресла в глазах родителя наконец стала несопоставима с ценой жизни его сына или дочери», — сообщил депутат.

Он также подчеркнул, что когда речь идет о безопасности детей, есть только один путь — ужесточать меры до того момента, пока люди не перестанут нарушать.

«Обратите внимание, повышение штрафов вызывает публичные негативные эмоции именно у тех, кто пытается обмануть, нарушить. Потому что для тех, кто с рождения возит детей в сертифицированных люльках и креслах, ничего не поменяется, их повышение никак не касалось и не коснется», — добавил парламентарий.