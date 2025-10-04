В Париже начали расследование в отношении адвоката артиста Депардье

В Париже началось расследование в отношении адвоката Жереми Ассуса, который работает на кинозвезду Жерара Депардье. Расследование инициировала Парижская коллегия адвокатов после жалобы актрисы Шарлотты Арну, информирует AFP.
Ранее Арну обвинила Депардье в изнасиловании. В сентябре актриса пожаловалась на его адвоката, утверждая что Ассус нарушил конфиденциальность расследования, разгласив данные о её личной жизни, а также искажал информацию и лгал о ней в беседах с журналистами.
Напомним, всего на звезду французского кино пожаловались 15 женщин, они заявили, что Депардье допускал «акты сексуальной агрессии».
Арну подала жалобу в суд на Депардье еще в 2018 году. Если актёра признают виновным в изнасиловании, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что Депардье приговорен к 18 месяцам тюремного заключения условно за сексуальные домогательства в отношении двух женщин. Актера лишили гражданских прав на два года и внесли в список сексуальных преступников. В качестве компенсации за моральные страдания Депардье должен выплатить каждой пострадавшей по тысяче евро.