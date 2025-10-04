Ричмонд
Китайский IT-эксперт: MAX готов повторить путь WeChat в России

Китайский IT-эксперт Хэнлун Чжао считает, что российский мессенджер MAX может стать аналогом популярного в КНР приложения WeChat. По мнению специалиста, MAX имеет все шансы построить собственную успешную модель, учитывая российские реалии.

В своей оценке для газеты «Ведомости» Чжао провел параллели между MAX и WeChat. Он отметил, что, хотя WeChat достиг впечатляющих показателей роста, MAX также демонстрирует быстрый набор аудитории: первый миллион пользователей был набран всего за несколько недель, а сегодня каждый четвертый россиянин зарегистрирован в мессенджере.

Эксперт выделил простоту регистрации в MAX как его преимущество перед WeChat, где требуется подтверждение от существующего пользователя. Говоря о платежных функциях, Чжао указал, что, в отличие от Китая, где WeChat Pay возник из-за неудобства банковских приложений, в России с ее развитыми банковскими сервисами MAX предлагает переводы через банки-партнеры и интеграцию с Системой быстрых платежей (СБП).

Также Чжао отметил схожесть в развитии мини-приложений: если WeChat предлагает запись к врачу или оплату штрафов, то MAX уже интегрирует сервисы для бронирования путешествий, страховых компаний, а также имеет связь с «Госключом» и «Госуслугами».

В заключение эксперт подчеркнул, что, хотя точное повторение китайского сценария невозможно, MAX имеет хорошие перспективы для создания уникальной и успешной экосистемы в России, передает «Ведомости».

В мессенджере MAX также теперь доступна двухфакторная аутентификация для защиты аккаунтов пользователей. Для активации сервиса необходимо обновить приложение, перейти в раздел «Приватность» в профиле и добавить пароль в качестве второго способа защиты.