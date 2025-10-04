Паразитов ищут в приморской рыбе

Были собраны образцы различных видов рыб, включая ауху, сазана, толстолоба, карася и востробрюшку, а также две пробы воды из водоемов, сообщает ИА DEITA.RU.
Проведённое лабораторное исследование образцов показало полное отсутствие гельминтов и их личинок, что свидетельствует о благополучной санитарной обстановке в обследуемых водоёмах.
Полученные результаты включены в базу Федеральной государственной информационной системы «Ветис» («Веста»), используемой для мониторинга ветеринарно-санитарного состояния водной флоры и фауны.
Стоит подчеркнуть, что это четвёртая подобная инспекция с начала 2025 года, подтверждающая высокое качество и безопасность пресноводной рыбы, добываемой в Приморском крае.