Паразитов ищут в приморской рыбе

Приморский филиал Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции, подведомственного Россельхознадзору, провёл очередную экспедицию на реке Раздольной и озере Ханка в Приморском крае.

Источник: Без источника

Были собраны образцы различных видов рыб, включая ауху, сазана, толстолоба, карася и востробрюшку, а также две пробы воды из водоемов, сообщает ИА DEITA.RU.

Проведённое лабораторное исследование образцов показало полное отсутствие гельминтов и их личинок, что свидетельствует о благополучной санитарной обстановке в обследуемых водоёмах.

Полученные результаты включены в базу Федеральной государственной информационной системы «Ветис» («Веста»), используемой для мониторинга ветеринарно-санитарного состояния водной флоры и фауны.

Стоит подчеркнуть, что это четвёртая подобная инспекция с начала 2025 года, подтверждающая высокое качество и безопасность пресноводной рыбы, добываемой в Приморском крае.