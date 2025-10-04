Bloomberg: Китай предложил США $1 трлн инвестиций за снятие ограничений на сделки

Китай и США обсуждают снятие ограничений на сделки китайской стороны в Соединенных Штатах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По информации агентства, Китай предложил вложить $1 трлн в американскую экономику в рамках торговых переговоров. Кроме того, Пекин призвал Вашингтон снизить пошлины на импорт ресурсов, необходимых для работы китайских предприятий, расположенных на территории США.
Bloomberg отмечает, что объем потенциальных инвестиций Китая в США в случае принятия предложений Пекина пока находится на стадии обсуждения.
Напомним, 12 сентября Минфин США обратился к странам G7 и ЕС с требованием ввести высокие пошлины против Китая и Индии за импорт российской нефти. В Ведомстве указали, что ясно дали понять своим союзникам по ЕС, что, если те серьезно намерены положить конец конфликту на Украине, им необходимо присоединиться к Вашингтону и ввести значимые пошлины, которые будут отменены в день окончания противостояния.