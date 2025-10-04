Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Китай предложил США $1 трлн инвестиций за снятие ограничений на сделки

Пекин призвал Вашингтон снизить пошлины на импорт ресурсов для предприятий.

Источник: Комсомольская правда

Китай и США обсуждают снятие ограничений на сделки китайской стороны в Соединенных Штатах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, Китай предложил вложить $1 трлн в американскую экономику в рамках торговых переговоров. Кроме того, Пекин призвал Вашингтон снизить пошлины на импорт ресурсов, необходимых для работы китайских предприятий, расположенных на территории США.

Bloomberg отмечает, что объем потенциальных инвестиций Китая в США в случае принятия предложений Пекина пока находится на стадии обсуждения.

Напомним, 12 сентября Минфин США обратился к странам G7 и ЕС с требованием ввести высокие пошлины против Китая и Индии за импорт российской нефти. В Ведомстве указали, что ясно дали понять своим союзникам по ЕС, что, если те серьезно намерены положить конец конфликту на Украине, им необходимо присоединиться к Вашингтону и ввести значимые пошлины, которые будут отменены в день окончания противостояния.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше