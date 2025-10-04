Bloomberg: Китай предложил США $1 трлн инвестиций за снятие ограничений на сделки

Напомним, 12 сентября Минфин США обратился к странам G7 и ЕС с требованием ввести высокие пошлины против Китая и Индии за импорт российской нефти. В Ведомстве указали, что ясно дали понять своим союзникам по ЕС, что, если те серьезно намерены положить конец конфликту на Украине, им необходимо присоединиться к Вашингтону и ввести значимые пошлины, которые будут отменены в день окончания противостояния.