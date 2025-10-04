Вильфанд допустил возвращение явления Ла-Нинья в ближайшие месяцы

Явления Ла-Нинья (с испанского — «девочка») и Эль-Ниньо (с испанского — «мальчик») влияют на погодные условия почти на всей планете. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и, наоборот, вызывает аномальное повышение температуры.