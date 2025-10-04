Чек-лист при болях в спине: Пять «стоп-слов» от врача, которые должны вас насторожить

Собеседник Life.ru выделил пять «стоп-слов» от врачей, которые могут указывать на неэффективное лечение. Первое — «мази и лекарства», когда терапия ограничивается только ими и не устраняет причину боли. Второе — «тренировки всё исправят», ведь при грыжах или протрузиях упражнения могут усугубить состояние. Третье — «сделайте блокаду»: укол обезболивающего прямо в проблемное место снимает симптомы временно, но не решает проблему. Четвёртое — «физиотерапия» без современных технологий, когда классические процедуры сами по себе не приносят результата. И пятое — «нужна операция», когда хирургическое вмешательство предлагается как единственный вариант, хотя в большинстве случаев есть альтернативы.