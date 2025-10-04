Во Франции побили рекорд по подъему на Эйфелеву башню на велосипеде. Видео

Французский спортсмен Орельен Фонтенуа установил новый мировой рекорд по подъему на Эйфелеву башню в Париже на велосипеде, преодолев 686 ступенек за 12 минут 30 секунд. Фонтенуа, трехкратный вице-чемпион мира по велотриалу, превзошел достижение, установленное более 20 лет назад. Об этом заявил официальный аккаунт Эфелевой башни в X.