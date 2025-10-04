Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции побили рекорд по подъему на Эйфелеву башню на велосипеде. Видео

Французский спортсмен Орельен Фонтенуа установил новый мировой рекорд по подъему на Эйфелеву башню в Париже на велосипеде, преодолев 686 ступенек за 12 минут 30 секунд. Фонтенуа, трехкратный вице-чемпион мира по велотриалу, превзошел достижение, установленное более 20 лет назад. Об этом заявил официальный аккаунт Эфелевой башни в X.

Рекорд побили спустя более 20 лет.

Французский спортсмен Орельен Фонтенуа установил новый мировой рекорд по подъему на Эйфелеву башню в Париже на велосипеде, преодолев 686 ступенек за 12 минут 30 секунд. Фонтенуа, трехкратный вице-чемпион мира по велотриалу, превзошел достижение, установленное более 20 лет назад. Об этом заявил официальный аккаунт Эфелевой башни в X.

«Шестьсот восемьдесят шесть ступенек за 12 минут 30 секунд. Это новый мировой рекорд, установленный Орельеном Фонтенуа!» — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд принадлежал Югу Ришару. Он установил его в 2002 году, когда поднялся на тот же маршрут за 19 минут 4 секунды.

Ранее неизвестные в Париже протаранили витрину бутика Chanel в центре города. Воры похитили ценные сумки и аксессуары на сотни евро. Это уже не первый раз, когда данный бутик подвергается краже.

Страница La tour Eiffel в соцсети X.