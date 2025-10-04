Ветеран СВО из Хабаровска получил господдержку на развитие бизнеса

В декабре 2022-го хабаровчанин ушел добровольцем в зону проведения спецоперации. Объясняет: не мог больше оставаться в стороне. Хотелось встать на защиту Родины, чтобы больше не приходилось матерям оплакивать своих детей. Подписал контракт и отправился на передовую, как бы ни отговаривала его собственная мать. Через два месяца Олега ранило — рядом взорвалась мина. Повезло — выжил, получив на долгую память осколки в ноге. Хирурги решили их не трогать, чтобы не повредить конечность.