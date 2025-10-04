Ветеран СВО из Хабаровска получил господдержку на развитие бизнеса

Участник СВО Олег Кобелев смог взять машину в аренду и устроиться работать в такси — в этом ему помогла господдержка, предоставленная Центром занятости населения Хабаровского края.
В декабре 2022-го хабаровчанин ушел добровольцем в зону проведения спецоперации. Объясняет: не мог больше оставаться в стороне. Хотелось встать на защиту Родины, чтобы больше не приходилось матерям оплакивать своих детей. Подписал контракт и отправился на передовую, как бы ни отговаривала его собственная мать. Через два месяца Олега ранило — рядом взорвалась мина. Повезло — выжил, получив на долгую память осколки в ноге. Хирурги решили их не трогать, чтобы не повредить конечность.
— Зато теперь могу погоду предсказывать. Как начало крутить — значит, к дождю. Хоть в гидромет иди, — смеется мужчина.
Признается: свою любимую профессию водителя не променяет ни на что. Сложно, бывает и опасно — на дороге разное может случиться. Если попадется автохам, пригождается увлечение психологией. Олег уверяет, что просчитывает, как надо правильно реагировать на хулиганов, — научился за долгие годы за баранкой.
Довелось ему потрудиться водителем пассажирского автобуса и машины скорой помощи. На «скорую» устроился накануне пандемии — самое тяжелое для медицинской отрасли время.
— Вызовов было очень много. Уставали, с ног валились, но понимали, что это ради спасения людей, поэтому держались и не жаловались. Единственное, неудобно, конечно, в костюмах рулить — в маске очки запотевали. А снять нельзя — сразу накажут, — вспоминает мужчина.
Вернувшись с СВО, Олег Кобелев прошел курс реабилитации и задумался о собственном деле. Обратился в центр занятости, подготовил бизнес-план, защитился и стал самозанятым. С бизнес-планом проблем не было — ветеран четко знал, что ему требуется. Просчитал, сколько вложит в аренду авто, через сколько сможет сумму «отбить».
— Я выбрал работу в такси, потому что считаю это полезным для общества делом. Перевозка пассажиров — социальная сфера. И я хочу, чтобы люди в такси чувствовали себя комфортно и защищенно. Человеку надо быстро попасть в аэропорт, например, или женщина рожает — разные моменты бывают, когда требуется помощь грамотного и ответственного таксиста, — объясняет ветеран.
Теперь его рабочий день начинается в семь утра — надо успеть развезти желающих в час пик. Вечером не ездит допоздна — не любит пьяных гуляк. Да и некогда — Олег Кобелев поступил на заочное отделение в вуз, параллельно учится в техникуме на технической специальности. Поэтому вечерами сидит за учебниками либо читает пособия по психологии и религии — еще одно серьезное увлечение ветерана.
В пути успевает перекинуться парой слов, а может и выслушать пассажира, если тот хочет поделиться историей. Как и у любого таксиста, у Олега в запасе уже много городских историй и баек, рассказанных клиентами.
— Не жалею, что выбрал работу в такси. Рассчитываю, что мне удастся приобрести автомобиль в собственность, — сейчас машина в лизинге, — рассказывает предприниматель.
Лизинг удалось оформить благодаря предоставленной единовременной выплате в 144 тысячи рублей — эту сумму выделили на открытие собственного дела. Ветеран СВО признается: пройти путь оказалось достаточно просто. От обращения до присвоения статуса самозанятого с ним постоянно работали специалисты центра.
— Да, это, действительно, несложно. Главное, чтобы у человека было желание работать и четкое понимание того, что он хочет делать. Гражданину необходимо обратиться в центр занятости через портал «Работа России». После подачи заявления за ним закрепляется карьерный консультант, который полностью его сопровождает. Проводим тестирование на выявление способностей к предпринимательской деятельности. В положительном случае направляем в центр «Мой бизнес», где человек обучается, как правильно просчитать бизнес-план, прикинуть расходы и доходы, оценить востребованность деятельности на данной территории, — рассказывает и.о. директора центра занятости населения Хабаровского края Татьяна Рахманина.
Для Хабаровского края приоритетные направления деятельности — крестьянско-фермерское хозяйство, растениеводство, животноводство, оказание разного рода услуг: пассажирские перевозки, автомастерские, ремонт обуви и прочее.
Процесс от обращения до открытия дела не растягивается надолго. Десять дней отводится на получение статуса безработного, затем — тестирование. Если готов бизнес-проект, собирается комиссия, чтобы вынести решение.
Обязательное условие — в течение полугода необходимо отчитаться о полученной финансовой поддержке. И в ближайшие два года нельзя закрывать свою деятельность.
— С начала 2025 года услуга по самозанятости оказана более чем 500 гражданам. Финансовую помощь получили свыше 30 человек, среди них участники СВО и члены их семей. Поддержка ветеранам спецоперации — одно из приоритетных направлений. Все мы стараемся создать благоприятные условия для их адаптации к мирной жизни. Мы готовы оказать содействие любому, кто хочет изменить свою жизнь: помочь с поиском работы, открыть собственное дело или пройти профессиональное обучение, — подчеркнула Татьяна Рахманина.