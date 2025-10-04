Ричмонд
В Ленинградской области объявлена угроза атаки беспилотников

В Ленобласти предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области введен режим повышенной готовности из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом предупредил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, в воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. Возможны временные перебои в работе мобильного интернета», — сообщил глава региона.

Накануне Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в Волгограде, Калуге и Саратове. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полётов, пояснили в ведомстве.

Вечером 3 октября российские системы ПВО нейтрализовали шесть украинских дронов. По данным Министерства обороны РФ, беспилотники были сбиты в период с 15:00 до 20:00 по Москве. Три дрона уничтожены над Курской областью, два — над Белгородской, еще один — над Брянской.

